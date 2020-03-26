ريال مدريد وبرشلونة يعطلان صفقة تبادلية

تسبب ريال مدريد وبرشلونة، في تعطيل صفقة تبادلية بين مانشستر سيتي ونظيره بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وزعمت بعض التقارير أن بيني زاهافي وكيل ديفيد ألابا نجم الفريق البافاري، عرض على السيتي، إجراء صفقة تبادلية، تنص على ضم الظهير النمساوي مقابل انتقال ليروي ساني إلى بايرن ميونخ.





ووفقًا لصحيفة "بيلد"، فإنه جرى دراسة إبرام الصفقة التبادلية من قبل الناديين، لا سيما وأن عقد اللاعبين ينتهي في صيف العام المقبل، وقد يرحل ساني وألابا مجانًا في حالة عدم التجديد.



وأشارت إلى أن الصفقة التبادلية توقفت بسبب عدم تفضيل ألابا وزاهافي، الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأوضحت أن ألابا مغرم باللعب في الدوري الإسباني، لا سيما في ظل وجود اهتمام كبير من قبل ريال مدريد وبرشلونة بالحصول على خدماته.

المصدر: موقع كورة

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