رياضة | عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يحسم بديل حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الذي سيقوم النادي بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر مسئولو النادي الأهلي إعادة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والنعار لصفوف نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري.

واتخذ مسئولو النادي الأهلي قرار عودة أكرم توفيق إلى الفريق في الصيف عقب إنتهاء إعارته لأنه البديل للمناسب لحسام عاشور في النادي.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد قرر الاستغناء عن حسام عاشور في نهاية الموسم الجاري وعدم التجديد له حيث أبلغه النادي بالبحث عن فريق أخر في الصيف.