رياضة | آرسنال يركز جهوده على ضم منبوذ زيدان

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وذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن النادي الإنجليزي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ضم خاميس ردودريجيز من الفريق الملكي ، الذي ربما يبحث عن فرصة مشاركة أكبر.

وأشارت صحيفتا صن البريطانية وماركا الإسبانية، إلى أن آرسنال سيسعى لضم رودريغيز إلى صفوفه بأي ثمن، إذ يرى أن النجم الكولومبي سيعزز القوة الهجومية للفريق.