رياضة | الزمالك يتخذ قراراً جديداً بشأن حميد أحداد

اتخذ مسئولو نادي الزمالك قراراً بشأن تسويق المغربي حميد احداد لاعب الفريق المعار لنادي الرجاء المغربي بداية الموسم المقبل.

ويدرس الزمالك تجديد إعارة حميد أحداد لفريق الرجاء أو بيعه بشكل نهائي لأي فريق يرغب في ضمه بالموسم الجديد.

ورحب الزمالك بخروج حميد أحداد بشكل رسمي عن الفريق بسبب وجود العديد من اللاعبين في نفس مركزه ولذلك لن يحتاجه المدير الفني كارتيرون في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد وافق على إعارة اللاعب في الفترة الماضية بدلاً من جلوسه على مقاعد البدلاء في ظل الاعتماد على أوناجم وبن شرقي واحمد سيد زيزو.