رياضة | رئيس تورينو إطالة الموسم الجاري سيدمر الكرة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تورينو إطالة الموسم الجاري سيدمر الكرة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذر أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي من أن إطالة الموسم كثيراً بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن "يدمر الموسم التالي أيضاً
وتابع رئيس تورينو: "سيكون من الصحيح التفكير في الخيارات المتاحة، ولكن الرغبة في إنهاء هذا الموسم يجب ألا تؤجل التواريخ لفترة طويلة".
واعتبر كايرو أن الموسم المقبل يجب أن يكون "رمزاً للبعث" وأنه سيكون حتماً "حافلاً بالأحداث"، مع تأجيل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال أيضاً إن اللاعبين يجب أن يقدموا مساهماتهم في كرة القدم بالتخلي عن جزء من رواتبهم، في وقت تواجه فيه الأندية خسائر مالية كبيرة.
وأكد كايرو: "إذا دخل النظام في أزمة، فإن الجميع سيتحمل العواقب، اللاعبون جزء من عالم كرة القدم ومطلوب منهم الإسهام من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة، كما أنهم لا يتدربون ولا يلعبون، وقد عاد الكثير منهم إلى بلادهم ليكونوا مع أسرهم، من الطبيعي أن يقدموا بعض التنازلات ".