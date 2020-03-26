رياضة | رئيس تورينو إطالة الموسم الجاري سيدمر الكرة الإيطالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تورينو إطالة الموسم الجاري سيدمر الكرة الإيطالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي من أن إطالة الموسم كثيراً بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن "يدمر الموسم التالي أيضاً

وفي مقابلة نشرتها صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، قال كايرو: "أعتقد أن 30 يونيو (حزيران) حد لا يمكن تجاوزه، اللعب بعد ذلك التاريخ سيكون خطأ، نحن نعاني من كارثة هذا الموسم دون أن يكون لنا ذنب، ولكن يجب ألا نخاطر بتدمير الموسم التالي أيضاً، ستكون هذه مسؤوليتنا".

وتابع رئيس تورينو: "سيكون من الصحيح التفكير في الخيارات المتاحة، ولكن الرغبة في إنهاء هذا الموسم يجب ألا تؤجل التواريخ لفترة طويلة". Advertisements

واعتبر كايرو أن الموسم المقبل يجب أن يكون "رمزاً للبعث" وأنه سيكون حتماً "حافلاً بالأحداث"، مع تأجيل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال أيضاً إن اللاعبين يجب أن يقدموا مساهماتهم في كرة القدم بالتخلي عن جزء من رواتبهم، في وقت تواجه فيه الأندية خسائر مالية كبيرة.