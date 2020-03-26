رياضة | مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يجبر الأهلي على القرار الصعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير الجيد بمستقبل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار حالياً مع فريق الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي الأهلي تنتظر رد الاتفاق السعودي حول شراء عقد وليد أزارو في الصيف المقبل تخوفاً من انتقاله للزمالك.

واشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يحاول معرفة قرار نادي الاتفاق السعودي تخوفاَ من تحرك رئيس الزمالك مرتضي منصور بفتح مفاوضات مع اللاعب وضمه للقلعة البيضاء رداً على صفقة انتقال محمود عبد المنعم كهربا للأهلي.

واشارت الصحيفة إلى أن فايلر المدير الفني للأهلي لا يرحب بعودة وليد أزارو للفريق من جديد لعدم قناعته الفنية باللاعب وهو ما يدفع الأهلي للبحث عن عرض خارجي للمغربي تخوفاَ من انتقاله للزمالك في حالة رفض الاتفاق شراء عقده بعد نهاية الإعارة.