رياضة | لاعبو برشلونة يوجهون ضربة قاضية إلى "بارتوميو" ويخذلون جماهيرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو برشلونة يوجهون ضربة قاضية إلى "بارتوميو" ويخذلون جماهيرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية، بأن لاعبي برشلونة الإسباني رفضوت المقترح المقدم من إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتويمة، بشأن ونا المستجد (كوفيد19-).

وأفادت شبكة إي إس بي إن الأمريكية أن المناقشات بين قادة الفريق ومجلس الإدارة مستمرة، لكنها أكدت أن اللاعبين غير سعداء بالطريقة التي تنوي الإدارة التعامل بها مع الأزمة.

وتابعت أن صعوبة المفاوضات بين الطرفين، تكمن في وجود بعض الخلافات بين اللاعبين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، ورغم ذلك فإن هناك حالة من التفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وكانت إدارة النادي الكاتالوني عقدت اجتماعاً عبر الفيديو مع اللاعبين لبحث السياسة المالية للنادي في ظل محاولاته لاحتواء الأزمات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.