رياضة | خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة قاتلة.. نجم برشلونة يُقرر الانتقال لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال أحد نجوم برشلونة إلى صفوف الغريم التلقليدي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، بأن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني ينوي الانتقال للفلايق الملكي خلال ميركاتو الشتاء.

وانضم كوتينيو إلى صفوف نادي بايرن ميونخ خلال فترة الانقتالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي برشلونة.

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وقرر مسئولو نادي بايرن موينخ عدم شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي وعودته إلى برسلونة في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته لأنه لم يقنع النادي بمستواه.

وكشفت الشبكة أن احد المقربين من كوتينيو قد تواصل مع إدارة نادي ريال مدريد لمعرفة رأيهم في إمكانية انضمام اللاعب إلى الفريق.

وقد شارك فيليبي كوتينيو في 32 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.