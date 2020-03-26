رياضة | حقيقة خيانة تيرشتيجن لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة خيانة تيرشتيجن لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة اتخاذ تيرشتيجن قراراً بخيانة برشلونة والرحيل عن النادي نحو وجهة جديدة في الصيف المقبل.

واكدت صحيفة الماركا الاسبانية على أن نادي بايرن ميونيخ طلب التعاقد مع تيرشتيجن من برشلونة في الصيف المقبل واستغلال توتر علاقة الحارس مع إدارة النادي بسبب توقف مفاوضات تمديد عقده.

واشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من عرض البايرن عرضاً مميزاً للحارس تيرشتيجن إلا أنه لا ينوي مغادرة النادي الكتالوني معلناً استمراره مع الفريق في السنوات القادمة.

ويسعي برشلونة في الفترة القادمة للتوصل لاتفاق مع تيرشتيجن حول بنود تمديد عقده خاصة وأن الحارس طلب الحصول على 10 ملايين يورو سنوياً راتب صافي للموافقة على التجديد.