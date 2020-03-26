رياضة | عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسئولو النادي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم.

ويرغب الاهلي في دمج الانجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق في صفقة تبادلية مع بيراميدز للحصول على خدمات الإيفواري إيريك تراوري.

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ورشح فايلر المدير الفني للأهلي لاعب بيراميدز تراوري للانضمام للفريق في الصيف المقبل لتعزيز الفريق خاصة بعدما تابعه المدرب في الفترة الماضية.

واستقر الأهلي على خروج جيرالدو دا كوستا في الصيف المقبل في ظل مستواه المتواضع مع الفريق منذ قدومه في يناير 2019.

وكان الأهلي قد ارتبط بالتعاقد مع رجب بكار ونبيل عماد دونجا بالفترة الماضية ولكنه الآن يبحث التعاقد مع تراوري في الفترة المقبلة.