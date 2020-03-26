شكرا لقرائتكم الجبلاية تمنح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وساكني الاقاليم إجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وساكني الاقاليم إجازة كاملة من الاتحاد بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي صحة الموظفين، على أن يتم عمل روتيشن بين موظفي الجبلاي.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة اسبوع ثم العمل اسبوع اخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة