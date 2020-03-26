شكرا لقرائتكم عادل طعيمة: الاستثمار الرياضي سيتأثر بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عادل طعيمة نجم الأهلي السابق أن أرقام اللاعبين على مستوى العالم ستتراجع وتتأثر سلبا بسب انتشار فيروس كورونا وتوابعه على كرة القدم وانفاق الأندية في الفترة القادمة.
قال طعيمة إن المردود الاقتصادي والاستثمار الرياضي سيتأثر بشدة من الأحداث الحالية التي يعيشها العالم، كما أن الانفاق المالي على الصفقات سيكون بحذر شديد في الفترة القادمة.
شدد نجم الأهلي السابق، على أن الركات الراعية والبث الفضائي والحقوق الإعلانية ستتأثر من توقف النشاط الرياضي في كل دول العالم مع وجود فيروس كورونا.
وتعاني كرة القدم من قرارات تعليق النشاط في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إصابة ووفاة آلاف المواطنيين بمختلف دول العالم.
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