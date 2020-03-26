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الريشة الطائرة يتسلم أرضيات الملاعب المتأخرة القادمة من الصين بسبب الحجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى رئيس إتحاد الريشة الطائرة على إستلام 4 أرضيات ملاعب جديدة قادمة من الصين عبر الإسكندرية بعد تأخير إستلامها بسبب الحجر الصحى للوقية من فيروس .

و قال التهامى أن الـ 4 أرضيات تم إستلامها بالفعل فى الإسكندرية و فى طريقها إلى القاهرة .

ومن ناحية أخرى أكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 للوقاية من فيروس كورونا، هو قرار جيد وفي توقيته ، مشيرا إلى أنه كان يتوقع التأجيل بسبب تفشي الفيروس بالصين وأوروبا، وذلك من خلال معلوماته فى الطيران المدني لعمله مضيفا .

وقال "التهامي" إن سلامة اللاعبين أهم كثيرا من إقامة أي محفل عالمي.

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و قال التهامى أنه يعمل على تجهيز خطة بديلة لإعداد اللاعبين بشكل جيد استعدادًا للأولمبياد فى موعدها الجديد .

وأصدرت الاتحادات بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

 

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