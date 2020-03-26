شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يرفض عرضاً خليجياً بعد الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، عرضًا خليجيًا تلقاه مؤخرا للتعاقد معه بداية الموسم الكروي المقبل بعدما أعلن الحارس رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر.

ورفض إكرامي العرض الخليجي المعروض عليه لسببين الأول مدة التعاقد حيث جاء العرض المقدم للحارس لمدة موسم واحد، بينما يرغب الحارس في الإنضمام لأحد الأندية لمدة لا تقل عن الموسمين، كما أرتبط الحارس الدولي بكلمة مع نادي بيراميدز بعد توقيعه له بشكل مبدئي.

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ويمتلك شريف إكرامي عدد من العروض المحلية يأتي على رأسها بيراميدز، الذي تقدم بعرض مناسب لطموحات اللاعب، كما تقدم كلا من الإسماعيلي وسموحة والجونة بعروض من أجل الحصول على توقيع شريف إكرامي، الذي اشترط اللعب أساسيًا قبل التوقيع لأي نادي.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على تدريبات الجرى.

وينتظر شريف إكرامي ما ستفسر عنه الفترة المقبلة من مستجدات من أجل الإعلان عن وجهته القادمة، خاصة في ظل توقف النشاط حاليا بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.