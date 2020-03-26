تامر عبد الحميد: نواجه خطر البقاء ولابد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية للدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تامر عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق رسالة إلى جموع المصريين قائلا:" أننا نعيش حاليا أمام تحدى خاص وهو تحدى وجودنا ، تحدى حياتنا ، تحدى أبنائنا ، مؤكدا على ضرورة الوقوف مع أنفسنا بسبب مواجهتنا لخطر كبير وتحدى عظيم هو وباء كورونا القاتل الذى أدى لوفاة الألاف فى العالم بأكمله" .

وأضاف عبد الحميد أن الخطر المرة دى أكبر من أى خطر مضى ، مؤكدا أننا نحتاج لأعلى درجة من درجات الإلتزام والإنضباط ، ولابد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة والعمل على تنفيذها باهتمام شديد .

كانت الدولة قد فرضت حظر تجوال على كافة أنحاء البلاد بالأمس بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لوضع ألية من الصرامة على خروج الأهالى من منازلهم منعا للإختلاط فيما بينهم .

وناشد نجم الزمالك الأسبق جموع المصريين بالوقوف جنب إلى جنب وايد واحدة مع الحكومة المصرية التى تبذل قصارى جهدها من أجل حصر هذا الوباء ، حتى تتسع المستشفيات لعلاج المصابين وتأهيلهم حتى يعودوا مرة أخرى لممارسة حياتهم بشكل طبيعى

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واختتم تامر عبد الحميد حديثه بالقول " الزم بيتك " وانزل للضرورة القصوى لقضاء حاجاتك الشخصية على أن تعود فورا للمنزل

من ناحية اخرى ناشد محمد صلاح المدير الفنى الأسبق للزمالك جموع الرياضيين والمواطنين بالجلوس فى المنازل أكبر فترة ممكنة للقضاء على فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى الوقت الحالى .

وأضاف صلاح أنه لابد من مساعدة الدولة بالشكل الامثل عن طريق اتباع وتنفيذ التعليمات التى قررها مجلس الوزراء بداية الأسبوع الحالى بتطبيق حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا .

وأشار المدير الفنى الحالى للنجوم أنه يشاهد يوميا مشاهد فى الشوارع غير لائقة ، مؤكدا أنه لابد من أن الحفاظ على أنفسنا باتباع الإرشادات التى تقوم بها الدولة ، مشددا على ضرورة تطيبق قانون الحظر بحذافيره حتى نتخطى تلك الازمة وتعود الحياة إلى مجاريها .