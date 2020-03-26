شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي راتب حسام البدري في المنتخب بعد تنازله عن 25 ٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، علي راتب شهري قدره 560 جنيه الف جنيه بعد تنازله عن نسبة 25% من راتبه حيث كان يحصل علي 750 الف جنيه خالصة الضراءب .

وقال اتحاد الكرة في بيان له : “ بناء علي طلب من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد، وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25‎ ‎%‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة .