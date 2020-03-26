شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُسوي مع أحمد فتحي مستحقاته القديمة قبل فتح ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسوي مسئولو النادي الأهلي ملف المستحقات القديمة مع أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحى لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامج بدني من منازلهم، بعد ارسال السويسري رينيه فايلر برنامج تدريبي للاعبي الفريق عبر الواتس أب، يقومون بتأديته خلال فترة الأجازة للحفاظ علي لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدني من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبي الأهلي بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجري في المنزل أو في الشارع.

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