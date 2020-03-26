الامارات | برشلونة يطلب تخفيض الرواتب بنسبة "غير معقولة".. واللاعبون يرفضون!

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يطلب تخفيض الرواتب بنسبة "غير معقولة".. واللاعبون يرفضون! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض لاعبو برشلونة الإسباني الاستجابة لطلب إدارة النادي بتخفيض رواتبهم تزامناً مع الأوضاع الاقتصادية المتهالكة التي فرضها تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وذكرت شبكة "إي.إس.بي.إن" الأمريكية أن "اللاعبين بدوا منفتحين على الفكرة لكنهم فوجئوا بأن الإدارة تطلب منهم تخفيض الرواتب بنسبة كبيرة الأمر الذي قوبل بالرفض التام".

من جهتها، كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية بأن "إدارة النادي الكاتالوني عرضت على اللاعبين خفضاً في رواتبهم بنسبة 70% دفعة واحدة طوال فترة التوقف مما اعتبره اللاعبون أمراً مبالغاً به".

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ويدفع برشلونة مبلغ 507 مليون يورو رواتب سنوية للاعبيه، ولن يتمكن من دفع استحقاقات اللاعبين في ظل الخسائر المالية المهولة التي ضربت العالم وأثرت في مستوى دخل النادي الكاتالوني قبل أن تجبره على إيجاد طرق للخروج من المأزق المالي وأبرزها تقليص رواتب اللاعبين.

وكانت الأندية الإسبانية قد تلقت ضربة قوية في "موسم كورونا" إذ تقدر خسائر الأندية من عوائد البث التلفزيوني في حالة إلغاء "الليغا" هذا الموسم نحو 450 مليون يورو.