شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يقرر عقد مجالس إدارات مراكز الشباب عبر «الفيديو كونفراس» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 71 تابع (أ)، أمس الأربعاء، قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رقم 106 لسنة 2020، الصادر بتاريخ 24 مارس 2020، بشأن اجتماعات مجالس إدارات مراكز الشباب.

Advertisements

ونص القرار في مادته الأولى، بأن يجوز لمجالس إدارات مراكز الشباب عقد اجتماعاتهم عن طريق الفيديو كونفرانس.

ونصت المادة الثانية من القرار، بتعطيل كافة العقوبات والجزاءات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها جراء عدم عقد اجتماعات مجالس إدارات مراكز الشباب أو تخلف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن حضورها.