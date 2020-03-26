مدير عام منظمة الصحة العالمية يحيي "تضحية" منظمي الالعاب الاولمبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مارس 2020

شكر مدير عام منظمة الصحة العالمية ​تيدروس ادهانوم غبرييسوس​ رئيس وزراء اليابان واللجنة الاولمبية الدولية بسبب "التضحية" التي قاموا بها من خلال قرارهم بارجاء اقامة ​دورة الالعاب الاولمبية​ في طوكيو صيف 2020 بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد.



وقال غبريسييوس في مؤتمر صحافي "اود توجيه الشكر الى رئيس الوزراء (الياباني) شينيزو آبي واعضاء اللجنة الاولمبية لقيامهم بهذه التضحية من اجل حماية رياضيينا، الجماهير والمسؤولين".

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واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية بان القرار "كان صعبا لكن حكيما" مشيرا الى انه ينتظر "بفارغ الصبر اقامة دورة الالعاب الاولمبية والبارالمبية العام المقبل اللتين نأمل ان تكونا احتفالا اجمل لانسانيتنا المتضامنة".

اما مدير الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل راين فقال "تم ارجاء الالعاب بقرار من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة اليابانية لكننا نساند بقوة هذا القرار".

وكانت العاب طوكيو مقررة من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبل لكنها ارجئت الى مدة اقصاها صيف عام 2021 وذلك اثر ضغوطات واجهتها الحكومة اليابانية واللجنة الاولمبية الدولية من قبل اتحادات دولية بارزة ولجان اولمبية ورياضيين من مختلف انحاء العالم.