شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يترأس جلشات نقاشية مع الشباب بشكل أسبوعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في تجربة جديدة داخل مؤسسات القطاع الحكومي يترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حلقات مناقشة اسبوعية بوزارة الشباب لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها .

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن فكره حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمي " مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة المصرية .

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وأضاف صبحي أن من أهم الأولويات التي تعمل عليها حلقات المناقشة هي رصد أهم مشكلات العمل ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والتي تقوم على بناء الانسان .

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تبني الأفكار التى تحقق تطلعات الشباب المصري والتي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تبنى أفكار ورؤى الشباب المصري والتي أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل ابرزها مؤتمرات الشباب والتي تقام تحت رعاية القيادة السياسية .اجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من قيادات الوزارة ومسئولى لجنة دعم الهيئات الشبابية والرياضية؛ لمناقشة ضوابط ومعايير الدعم السنوى الذى تقدمه الوزارة للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللقاء ما قدمته الوزارة خلال العام المالى 2019-2020 من دعم للاتحادات الرياضية، حيث قامت الوزارة بتقديم الدعم لـ 48 اتحاداً بواقع 19 اتحاد غير أوليمبى و29 اتحاد أوليمبى وكذا دعم الاتحادات العربية والافريقية ودعم البطولات الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، وذلك بإجمالى مبلغ 192 مليون و674 ألف جنيه.