شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة مفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى راحة مفتوحة للاعبيه حتى إشعار آخر وحتى تتضح الصورة بشأن عودة الدورى من عدمه فى ظل انتشار وباء كورونا بالعالم كله .
وأكد طلعت يوسف أنه أعطى اللاعبين فى البداية راحة خمسة أيام ، ثم اسبوعا على أمل معرفة الموقف النهائى بشأن عودة الدورى ، إلا انه ومع تأجيل الدورى لمدة 15 يوم جديدة تنتهى فى منتصف أبريل المقبل فضل منح اللاعبين راحة مفتوحة حتى إشعار أخر وبناء على رؤية وقرارات مجلس الوزراء .
وأضاف يوسف أنه مع اى قرار تقرره الدولة فى ظل الأزمة التى يعيشها العالم فى الوقت الحالى والخوف من انتشار فيورس كورونا القاتل .
على الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهورية وتعرض مسابقة الدورى العام إلى التجميد، إلا أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قام بصرف مستحقات شهر مارس للاعبين الأمر للذى أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وقام عدد كبير منهم بإجراء اتصالات هاتفية شخصية لرئيس النادى لتقديم الشكر له نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية.
وأكد مصيلحى أن مستحقات اللاعبين فى رعاية مجلس الإدارة وملتزمون مع الجميع حتى تنتهى الازمة .
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