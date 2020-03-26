شكرا لقرائتكم فاطمئن .. يكشف كواليس ساعات أحمد فتحى مع تجميد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل أحمد فتحى نجم الاهلى فترة توقف النشاط الكروى فى القراءة خاصة مع توافر وقت كبير أمامه للإطلاع على كتب جديدة فى ظل عدم خوض التدريبات نظرا لتوقف عجلة الكرة المصرية عن الدوران فى ظل آثار فيروس كورونا المستجد.

ويعكف أحمد فتحى على قراءة كتاب معين وقام بنشر صورته عبر حسابه على انستجرام ويحمل الكتاب عنوان فأطمئن ووجه رسالة لمؤلفه عمر آل عوضه مؤكداً أنها هدية حلوة وكتاب حلو أوى.



كتاب أحمد فتحى

وينتظر مسئولو النادي الأهلي حسم ملف التجديد لأحمد فتحي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة ، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدوري بسبب أنتشار فيروس "كورونا".

يمتلك الجوكر مسيرة طويلة وانجازات فى مختلف الأندية وخلال رحلته الكروية ، شارك مع الاهلى فى 338 مباراة فى مختلف البطولات مسجل 24 هدف ، وصنع 61 لزملاؤه.

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فخلال الموسم الحالى لعب للاهلى 17 مباراة منها 8 بالدورى ، و مثلها بدورى الابطال ، و مباراة بكاس مصر ، لم يسجل اهداف لكنه صنع هدفان

شارك فتحى فى 209 مباراة ببطولة الدورى ، سجل خلالها 16 هدف وصنع 41 ، و20 مباراة ببطولة كـأس مصر ، سجل فيها 4 أهداف ، وصنع ثلاثة ، وفى البطولات الافريقية ، وصلت مشاركاته الى 90 مباراة من موسم 2009 حتى الان ، سجل خلالها 4 أهداف ، وصنع 14 هدفا للاعبى الفريق الأحمر

وعلى مستوى كأس العالم للاندية شارك فتحى فى 7 مباريات لم يسجل خلالها اهداف بل صنع هدفان فقط ، وفى مباريات كأس السوبر شارك فى 6 مباريات ، ومباراتان فى كأس السوبر الافريقى .