شكرا لقرائتكم الأهلى يحسم ملف تجديد أحمد فتحى فى جلسة الإثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري ، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي حسم ملف تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة ، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدوري بسبب أنتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع في الشارع الكروي المصري بصفة عامة وبين جدران الأهلي على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.

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أحمد فتحي تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلي ، الأولى كانت عصر الخميس الماضي بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته حيث قال أحمد فتحي لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي مساء الأربعاء الماضي أنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادي أبوابه .

وينتظر الأهلي تحديد مصير أحمد فتحي خاصة بعدما حسم النادي مصير الثلاثي شريف أكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان حيث تمت الموافقة على رحيل أكرامي وعاشور بنهاية الموسم الجاري ، فيما تم تجديد عقد وليد سليمان لمدة موسمين.