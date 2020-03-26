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لاعبو ليدز يرفضون استلام الرواتب قبل الموظفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إن لاعبي الفريق والجهاز الفني والإدارة العليا قرروا تطوعا تأجيل أجورهم من أجل ضمان حصول 272 موظفا في النادي على رواتبهم في الأشهر القادمة.

وتسببت جائحة فيروس في توقف تماما حول العالم وتم تعليق منافسات كرة القدم الإنجليزية حتى 30 أبريل على الأقل مما أصاب إيرادات الأندية في كافة أنحاء البلاد بانتكاسة قوية.

وقال ليدز إن عدم وجود مباريات بالإضافة لأشياء أخرى سيكلف النادي "عدة ملايين" من الجنيهات الإسترلينية كل شهر، ليقرر المدرب مارسيلو بيلسا ولاعبيه تأجيل الحصول على أجورهم من أجل استمرار أعمال النادي في هذه الأوقات الصعبة.

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وقال فيكتور أورتا مدير كرة القدم في ليدز في بيان: أظهر لاعبو فريقي حسا رائعا في الاتحاد وأنا فخور بتصرفاتهم.

وعلى مستوى العالم، أصيب ما يزيد على 470800 شخص بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 21200 وفقا لحصيلة رويترز. ولدى المملكة المتحدة ما يزيد على 9500 حالة مؤكدة و456 وفاة.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، يتصدر ليدز ترتيب الدرجة الثانية متقدما بنقطة واحدة على وست بروميتش ألبيون وسبع نقاط على فولهام صاحب المركز الثالث، ويترقى أول فريقين في الترتيب مباشرة إلى الدوري الممتاز.

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