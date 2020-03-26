شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم صلاح يتحدى حظر كورونا بـ لايف مع معروف يوسف ويطالبه بالحضور للمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق و الحالى للمقاولون العرب حظر تفادى فيروس كورونا بـالتحدث لايف عبر إنستجرام مع صديقه معروف يوسف لاعب المقاولون.

و عبر صلاح خلال اللايف لصديقه عن افتقاده له فى ظل إيقاف التدريبات ، و طالبه أن يحضر إلى المنصورة لقضاء بعض الوقت معه فى بلدته .



إبراهيم صلاح و معروف يوسف

واعتمد الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على جروب الواتس آب في الاطمئنان على لاعبي الفريق ومتابعة التزامهم بالتعليمات التي وضعها الجهاز الفني خلال فترة التوقف.

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من جانبه قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مد تعليق الأنشطة الرياضية داخل قلعة ذئاب الجبل حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك التزاماً بقرارات مجلس رئاسة الوزراء، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.

كما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى تعليق نشاط اللعبة ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.