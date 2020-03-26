شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أجانب تألقوا مع أنديتهم قبل توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحفل الدورى المصرى بالعديد من اللاعبين الأجانب، منهم ما هو من دول غرب القارة الأفريقية ومنهم من شمال أفريقيا، والذين تألقوا مع الأندية المصرية، خاصة من المغرب وتونس، ونجحوا فى لفت الأنظار بعد المستويات المتميزة التى يقدمونها فى الإيجيبشين ليج خلال المواسم الماضية.. نستعرضهم فى التقرير التالى..

جون أنطوى

واصل جون أنطوى مهاجم بيراميدز تألقه فى إحراز الأهداف للموسم الثانى على التوالى مع ناديه بعد انتقاله من مصر المقاصة، وهو ما جعله يحتل صدارة المهاجمين الأفارقة الأكثر إحرازا للأهداف على مر العصور.

ويعيش أنطوى فترة جيدة مع بيراميدز، سواء بالدورى المحلى أو الكونفيدرالية الأفريقية، ويعتمد عليه المدير الفنى لبيراميدز بشكل كامل بعد رحيل أحمد على لإنبى بجانب دودى الجباس.

سيف الدين الجزيرى

التونسى سيف الدين الجزيرى هداف المقاولون العرب وأحد أفضل المهاجمين بالدورى المصرى، وساهم بأهدافه المؤثرة فى احتلال قلعة الذئاب للمركز الثانى بجدول الترتيب.

وكان سيف الدين الجزيرى قد ظهر بشكل جيد عندما شارك مع طنطا فى الموسم قبل الماضى، ثم عاد لصفوف المقاولون بسبب العلاقة القوية التى تجمعه بعماد النحاس المدير الفنى الحالى للمقاولون عندما كان مديرا فنيا لأبناء السيد البدوى.

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أشرف بن شرقى

المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الزمالك استطاع فى وقت قصير تسطير اسمه بحروف من نور داخل قلوب الجماهير الزملكاوية بعدما نجح فى حصد ثلاث بطولات، هى كأس مصر عندما فاز الأبيض على بيراميدز بثلاثية نظيفة أحرز منها بن شرقى هدفين، ثم السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى وأحرز اللاعب هدفين أيضا، وأخيرا السوبر المحلى على حساب الأهلى.

بن شرقى واحد من أفضل صفقات اللاعبين الاجانب بالدورى بالأرقام بسبب أهدافه المؤثرة ولمساته السحرية التى تعد أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق الفريق الأبيض لانتصاراته.

على معلول

التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى موسما تلو الآخر يثبت أنه أحد أفضل الصفقات التى أبرمها المارد الأحمر فى العقد الأخير بسبب عرضياته السحرية وأهدافه المؤثرة التى كانت سببا فى تحقيق فريقه للبطولات وكان آخرها هدفيه فى صن داونز الجنوب أفريقى فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة، ثم هدفه فى لقاء الإياب بجنوب أفريقيا والتى صعد بها المارد الأحمر للدور نصف النهائى للبطولة.

ويعد على معلول من اللاعيين القريبين لقلوب الجماهير الحمراء نظرا لمستواه العالى وثبوت مستواه فى الموسمين الأخيرين ، وتركيزه الشديد داخل الملعب .

أجايى

مهاجم الأهلى، يجيد اللعب فى أكثر من مركز، ويعيش أفضل فتراته مع فايلر المدير الفنى للأهلى الذى يعتمد عليه بشكل أساسى سواء فى الخط الهجومى او منطقة نصف الملعب.

نجح أجايى فى إحراز العديد من الأهداف المؤثرة مع الأهلى خلال الموسم الحالى، لذا فإنه يرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير التى دائما ما تتغنى باسمه فى المباريات.