شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتبنى الأفكار الجديدة فى "سمينار الأفكار" بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تجربة جديدة داخل مؤسسات القطاع الحكومى، يترأس الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حلقات مناقشة أسبوعية بوزارة الشباب لأهم المشروعات والأفكار الجديدة التى يقدمها العاملون بوزارة الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها .

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن فكرة حلقات المناقشة جاءت من خلال عرض مجموعة من الشباب المتميز بالوزارة تنظيم "سيمنار علمى"، مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التى تخص تطوير العمل المؤسسى بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التى تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة فى الدولة المصرية .

وأضاف صبحى أن من أهم الأولويات التى تعمل عليها حلقات المناقشة هى رصد أهم مشكلات العمل، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع استراتيجية الوزارة والتى تقوم على بناء الإنسان .

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وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على تبنى الأفكار التى تحقق تطلعات الشباب المصرى والتى تأتى ضمن الرؤية التى وضعها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى تبنى أفكار ورؤى الشباب المصرى والتى أصبحت رمزا من سمات الدولة المصرية ولعل ابرزها مؤتمرات الشباب والتى تقام تحت رعاية القيادة السياسية .

واجتمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من قيادات الوزارة ومسئولى لجنة دعم الهيئات الشبابية والرياضية؛ لمناقشة ضوابط ومعايير الدعم السنوى الذى تقدمه الوزارة للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللقاء ما قدمته الوزارة خلال العام المالى 2019-2020 من دعم للاتحادات الرياضية، حيث قامت الوزارة بتقديم الدعم لـ 48 اتحاداً بواقع 19 اتحاد غير أوليمبى و29 اتحاد أوليمبى وكذا دعم الاتحادات العربية والافريقية ودعم البطولات الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، وذلك بإجمالى مبلغ 192 مليون و674 ألف جنيه.