شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 26 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يكتفي بصفقة وحيدة لتدعيم الوسط بعد رحيل عاشور.. تعرف عليها ، لجنة المسابقات تحدد 15 مايو موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري.

لجنة المسابقات تحدد 15 مايو موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 15 مايو القادم موعدا مبدئيا لاستئناف مسابقة الدوري العام وهو ما يتزامن مع شهر رمضان الكريم ، تمهيدا لعرضه علي الجهات الأمنية في حالة السيطرة علي فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وعودة النشاط الرياضي.

الأهلي يكتفي بصفقة وحيدة لتدعيم الوسط بعد رحيل عاشور.. تعرف عليها

استقر مسئولو النادى الأهلى على إعادة أكرم توفيق لاعب الفريق المُعار لنادى الجونة نهاية الموسم المقبل، وعدم إبرام أية صفقات أخرى لتدعيم خط الوسط الفريق، باعتبار أن هذا المركز يوجد به عدد كبير من اللاعبين وليس بحاجة ماسة للتعاقد مع لاعبين كثيرين بعد رحيل حسام عاشور.

اتحاد الكرة: اللاعبون المعارون داخلياً تنتهى عقودهم بنهاية الموسم

كشف مسئولو اتحاد الكرة مصير اللاعبين المعارين محلياً بين الأندية المصرية، خاصة بعد غموض مصير الدورى الموسم الجارى بسبب الأزمة القائمة حالياً وتعليق النشاط الرياضى على خلفية انتشار فيروس كورونا.

أندية المظاليم تطالب اتحاد الكرة بدعم 6 ملايين جنيه بعد توقف النشاط

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طالب عدد من أندية القسم الثاني والثالث، اتحاد الكرة بصرف دعم مالي يصل إلى 6.5 مليون جنيه بسبب توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا.

هيدرسيفلد يدرس عرض الأهلي لتمديد إعارة رمضان صبحي

يدرس مسئولو نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي الموافقة على طلب النادي الأهلي بتمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الاول المُعار للأخير ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي، محلياً وأفريقياً، بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

هل تسقط عقوبة كهربا وشيكابالا حال إلغاء الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عقوبة الثلاثى "شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا" لاعبى الزمالك والأهلى، والتى تم اتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، لن يتم إسقاطها فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".

فيفا يمد تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شهرين بسبب الانتخابات

تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تأكيدات من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من اجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد اقامة الانتخابات نهاية اغسطس او منتصف سبتمبر المقبلين .