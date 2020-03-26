شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل أحمد فتحى قبل حسم قرار التجديد للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد فتحى، نجم الاهلى، عن الكتاب الذى عكف على قراءته خلال فترة توقف النشاط الكروى، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة لكتاب يحمل عنوان فأطمئن، ووجه رساله لمؤلفه عمر ال عوضه بأنها هدية جميلة.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحي لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ويمتلك الجوكر مسيرة طويلة وانجازات فى مختلف الأندية وخلال رحلته الكروية، شارك مع الاهلى فى 338 مباراة فى مختلف البطولات مسجل 24 هدف، وصنع 61 لزملاؤه.

فخلال الموسم الحالى لعب للاهلى 17 مباراة منها 8 بالدورى، و مثلها بدورى الابطال، و مباراة بكاس مصر، لم يسجل اهداف لكنه صنع هدفان

Advertisements

شارك فتحى فى 209 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 16 هدف وصنع 41، و20 مباراة ببطولة كـأس مصر، سجل فيها 4 أهداف، وصنع ثلاثة، وفى البطولات الافريقية، وصلت مشاركاته الى 90 مباراة من موسم 2009 حتى الان، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 14 هدفا للاعبى الفريق الأحمر

وعلى مستوى كأس العالم للاندية شارك فتحى فى 7 مباريات لم يسجل خلالها اهداف بل صنع هدفان فقط، وفى مباريات كأس السوبر شارك فى 6 مباريات، ومباراتان فى كأس السوبر الافريقى .

احمد فتحى