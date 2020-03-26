شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على أعضاء عمومية اتحاد الكرة بعد تقليصهم لـ98 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تقليص أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بدلا من 225 كما كان الوضع طوال الفترة الماضية.

وبدأ اتحاد الكرة تقليص الجمعية العمومية للجبلاية بقرار استبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية، ثم بعد ذلك قرر استبعاد الأندية التى لم تتخطى الأدوار التمهيدية فى كأس مصر هذا الموسم.

وينشر سوبر كورة، أندية الجمعية العمومية الجديدة لاتحاد الكرة والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة.

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كانت اللجنة القانونية باتحاد الكرة قد أقرت بقانونية قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد الجمعية العمومية الي 96 ناديا قبل الانتخابات المقبلة حتي في حالة الغاء الموسم الحالي ومسابقة كاس مصر، بداعي انه لم يكن في لائحة المسابقة التي ارسلت للأندية ما يلزم باستكمال المسابقة وانهاءها كي يتم تقليص الاندية.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قال أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 نادياً بعد يوم 30 يونيو المقبل.. وقال فضل، فى تصريحات له ، إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

وأخطر اتحاد الكرة أندية الجمعية العمومية بإقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة التعديلات على اللائحة الجديدة، عقب شهر رمضان المعظم، بعدما كان اتحاد الكرة قرر إقامتها فى أبريل المقبل علي ان تقام الانتخابات في 30 اغسطس المقبل.