شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى طلعت يوسف يومه بعد تجمد النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى أنه يعيش حاليا يومه فى منزله بصحبه أبنائه وأولادهم فى جو أسرى بعد انتشار وباء كورونا والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله.

واضاف يوسف أن منزله بجانب البحر، لذا فإنه يخرج فى الصباح الباكر قبل نزول الناس إلى عملهم للسير على البحر لمدة ساعة، يعود بعدها إلى منزله لتناول الإفطار مع عائلته بعيدا عن الضغوط.

وعن عودة النشاط الرياضى شدد المدير الفنى للاتحاد السكندرى أنه لا يستطيع احد التحدث فى النشاط الرياضى فى الوقت الحالى، وأن الجميع يهتم فى الوقت الحالى بالحفاظ على أهله وذويه من وباء كورونا، وعند إزاحة الغمة فسنعود للتفكير من جديد فى كرة القدم.

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وعلى الرغم من توقف النشاط الرياضى على مستوى الجمهورية وتعرض مسابقة الدورى العام إلى التجميد، إلا أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى صرف مستحقات شهر مارس للاعبين الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وأجرى عدد كبير منهم اتصالات هاتفية برئيس النادى لتقديم الشكر نظرًا للظروف الصعبة التى يمر بها جميع اللاعبين على مستوى الجمهورية.

وأكد مصيلحى أن مستحقات اللاعبين فى رعاية مجلس الإدارة وملتزمون مع الجميع حتى تنتهى الأزمة.

كان طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى منح اللاعبين راحة سلبية مفتوحة من التدرببات عقب تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين على أن يعود الجميع للتدريبات الجماعية فى نهاية شهر مارس .