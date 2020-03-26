البدرى وجهازه يسلمون إحدى الجمعيات تكاليف رعاية 120 أسرة متضررة من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم جهاز المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، اليوم، قيمة التبرعات المالية التى أعلن عنها مؤخرا لدى إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الجهات الرسمية للتأكد من وصولها إلى مستحقيها من متضررى فيروس كورونا.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى بكامل تشكيله على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

وأجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى والجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا اتصالات بالمحترفين للاطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم من عدم الاصابة بفيروس كورونا وتأكد سلامة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ونفس الأمر لأحمد حجازى المحترف بوست بروميتش الإنجليزى والذى تأكد الجهاز الفنى من سلامته أيضًا بعد إصابة أحد زملائه بالفريق بفيروس كورونا.

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وطلب حسام البدرى المدير الفنى من الجهاز الطبى التواصل باستمرار مع جميع المحترفين المصريين بالخارج سواء، المختارين للمعسكر الذى كان مقررًا انطلاقه فى شهر مارس الجارى قبل أن يتم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا وهم محمد صلاح وحجازى بالإضافة إلى محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب نادى أوليمبياكوس اليوناني.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية على تنظيم معسكرات لعدة أيام للمنتخب الأول بقيادة حسام البدرى ومعسكر للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى حال استمرار إيقاف النشاط المحلى لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا والتخوف من تواجد للفيروس فى الملاعب المصرية وبالتالى سيتم السماح للجهازين الفنى للمنتخب الأول والأولمبى بالتجمع لعدة أيام باللاعبين خاصة أن الأول يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون بينما يستعد المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها حتى الآن فى 24 يوليو المقبل وسيتم تحديد الموعد النهائى عقب اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية غدًا الأربعاء.