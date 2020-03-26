شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتعامل الأهلي مع ملف رمضان صبحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوّل رمضان صبحي لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لأحد أهم الملفات فى القلعة الحمراء، بسبب الجدل الذى يفرض نفسه حول اللاعب من وقت لآخر، سواء بشأن إصابته أم عودته لأوربا أو استمراره داخل جدران القلعة الحمراء، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالي:

س: ما هى آخر تطورات إصابة رمضان صبحى؟

ج: رمضان عانى من إصابة طويلة عبارة عن تمزق فى العضلة الخلفية تعرض لها خلال أحد تدريبات الأهلى، وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى، وغاب بسببها طوال هذه الفترة عن مباريات وتدريبات الفريق، وإن كان قد تعافى من هذه الإصابة مؤخراً وشارك فى تدريبات الأهلى قبل توقف النشاط على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

س:هل يُفكر الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائياً؟

ج: لا شك أن رمضان صبحى صاحب إمكانيات فنية عالية لا يختلف عليها أحد، والأهلى يرغب فى الإبقاء عليه لكن دون المُبالغة فى المقابل المالى الذى سيتم دفعه لإتمام الصفقة نهائياً.

س: كم دفع الأهلى مقابل استعارة رمضان صبحى لمدة موسم ونصف الموسم؟

ج: رمضان صبحى انتقل للأهلى فى يناير قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى، قبل أن يُجدد الأهلى الإعارة لمدة موسم جديد وتنتهى يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترلينى.

س: وماذا عن مطالب هيدرسفيلد المالية للاستغناء عن رمضان صبحى نهائياً؟

ج: لم يُعلن النادى الإنجليزى عن مطالبه المالية، وإن كان نادى شوقى وكيل أعمال رمضان قد أعلن من قبل أن هيدرسفيلد سيطلب ما لا يقل عن 10 ملايين جنيه إسترلينى للاستغناء عن اللاعب نهائياً.

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س: وما موقف الأهلى من هذا المبلغ لو طلبه هيدرسفيلد بشكل رسمى؟

ج: من المستحيل أن يوافق الأهلى على هذا المبلغ الكبير للغاية.

س: هل فكر الأهلى فى تجديد إعارة رمضان صبحى مرة ثالثة؟

ج: لا.. فالأهلى استعار رمضان مرتين، الأولى فى يناير 2019 لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة موسم الصيف الماضى، ولا يرغب مسئولو القلعة الحمراء في تجديد هذا الأمر، وتتمثل الرغبة فى شراء اللاعب نهائياً لو كانت المطالب المالية لنادى هيدرسفيلد مناسبة ومتوافقة مع إمكانيات الأهلى المالية.

س: وماذا عن رغبة الأهلى فى تمديد إعارة رمضان عدة أشهر؟

ج" هذا حقيقى.. فقد أرسل الأهلى خطاباً لنادى هيدرسفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحى التى تنتهى فى 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الموسم الحالى محلياً وأفريقياً، خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل بعدما تسبب فيروس "كورونا" فى تجميد النشاط الكروى بالعالم كله، ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات فى العالم سيتأجل عدة أشهر، ويرغب الأهلى تمديد الإعارة حتى يستطيع النادى الاستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجارى وألا تنتهى الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر فى عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الأهلى أن تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله يستوجب موافقة من النادى الإنجليزى بتمديد إعارة رمضان صبحى حتى نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب عانى من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يوم تقريباً، وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضى حينما أُصيب بتمزق فى العضلة الخلفية خلال أحد تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت فى تدريبات ومباريات الفريق.

س: ماذا عن موقف رمضان صبحى من البقاء فى الأهلى أو العودة لأوربا؟

ج: حسب تصريحات اللاعب فى أحدث ظهور إعلامى منذ أيام، أكد رمضان أنه لا يرغب فى البقاء بالدورى المصرى ويتطلع للعودة لأوربا، خاصة أن لديه عروض فى أوربا من إيطاليا وإنجلترا.

س: وهل يرغب هيدرسفيلد فى استعادة رمضان صبحى؟

ج: حسب تقارير صحفية إنجليزية فإن رمضان صبحى ليس لديه أى مستقبل مع هدرسفيلد تاون، وذلك قبل انتهاء فترة إعارته للأهلى، حيث قال موقع Examiner Live إن هدرسفيلد الذى ينافس فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "تشامبيونشيب" يعتزم الاستغناء عن خدمات رمضان صبحى الذى يلعب حالياً ضمن صفوف الأهلى على سبيل الإعارة، وأوضح أن رمضان صبحى لم يعد ضمن خطط النادى الإنجليزى، على الرغم من التعاقد معه قبل عامين من ستوك سيتى بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترلينى.