محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:
كشفت تقارير سعودية أن إدارة الأهلي في انتظار موقف نادي الإتفاق السعودي من حيث حسم مصير المهاجم المغربي وليد أزارو.
وكان أزارو انتقل إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة حتى يتمكن النادي الأحمر من قيد السنغالي أليو بادجي القادم من الدوري النمساوي.
صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي تنتظر من إدارة نادي الاتفاق توضيح مدى رغبتها في التعاقد مع أزارو.
وأضافت الصحيفة السعودية من مصادر خاصة لها أن إدارة الأهلي تبحث عن حلول لتسويق أزارو في ظل عدم وجود رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في الإبقاء على المهاجم المغربي.
وكانت تقارير صحفية سعودية كشفت مؤخرًا عن وجود رغبة من جانب الاتفاق لشراء عقد أزارو بداية من الصيف المقبل.
صاحب الـ24 عامًا استطاع أن يدون ظهوره بقميص الاتفاق في سبع مناسبات نجح من خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير سعودية تكشف مصير أزارو من الرحيل عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.