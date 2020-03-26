الأهلي يحدد موعد جلسة تجديد عقد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، موعد جلسة تجديد عقد لاعب الفريق أحمد فتحي. وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، عقد جلسة تجديد عقد فتحي في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الإثنين المقبل. Advertisements وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري. وذكر الأهلي أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، قاما بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله نادر شوقي بموعد الاجتماع ومكانه. وكانت لجنة التخطيط عقدت جلسة أولى مع فتحي إلا أنها لم تشهد اتفاقا بين الطرفين، قبل أن يتم تأجيل الجلسة الثانية.

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