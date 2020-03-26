حرب في برشلونة.. خلاف بين اللاعبين وإدارة النادي بسبب تخفيض الرواتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
ذكرت تقارير إسبانية أن بوادر حرب ظهرت داخل أروقة نادي برشلونة، بعد رفض نجوم الفريق مناشدة إدارة النادي الكتالوني بتخفيض 70% من أجورهم بعد توقف كافة البطولات تجنبًا لتفشي فيروس كورونا.
وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن جوزيب ماريا بارتوميو، يستعد؛ لعقد اتفاق آخر مع اللاعبين يكون أكثر ملاءئمة للأوضاع الراهنة التي تحيط بكرة القدم
كما أوضحت مصادر لشبكة ESPN الأمريكية أن لاعبي برشلونة ليسوا سعداء بالشروط التي اقترحها المجلس حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن حالة الخلاف بين اللاعبين وأعضاء مجلس برشلونة، جعلت أمر المفاوضات صعبًا، ورغم ذلك ما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.
وكانت إدارة برشلونة عقدت مؤتمرًا عبر الفيديو بين أعضاء المجلس، واتفقوا أيضًا على خفض الرواتب للفرق الأخرى بالنادي، بما فيها فريق السيدات وفريق السلة، إلا أن التركيز ما زال منصبًا على الفريق الأول رجال لكرة القدم نظرًا لأن رواتبهم تمثل نصف الميزانية السنوية للنادي، حيث تتعدى رواتبهم مليون يورو سنويا.
وذكرت التقارير أن برشلونة يخشى أن تكون لتلك الأزمة مع توقف النشاط الرياضي تداعيات على الموارد المالية للنادي.
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