"العمل من المنزل".. صلاح يتحدى كورونا بالتدريب منفردًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورة له أثناء التدريب من المنزل، للحفاظ على لياقته بعد إيقاف الدوري الإنجليزي بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا.

وغرد صلاح بصورتين له في المنزل، مدونا عليها: "العمل من المنزل".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، حيث يتبقى له 6 نقاط للتتويج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات من النهاية.

ويحتل صلاح المركز الثالث في صدارة الهدافين برصيد 16 هدفا، بالتساوي مع سيرخيو أجويرو، خلف أوباميانج برصيد 17 هدفا، وجيمي فاردي بـ19 هدفا.