مارادونا يدخل في فترةعزل صحي بسبب كورونا

قرر دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ، أن يدخل في فترة من العزل الصحي، خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن الأطباء قاموا بتحذير مارادونا من سهولة إصابته بفيروس كورونا، لمعاناته من مشاكل صحية في القلب.
وأضافت أن الأطباء نصحوه بأن يقوم بعزل صحي على الفور، وهو ما نفذه النجم الأرجنتيني حيث عزل نفسه في منزله المتواجد في أحد مقاطعات بوينس آريس بالأرجنتين.
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