دخل كارلوس سولر لاعب خط وسط فالنسيا الإسباني، ضمن إهتمامات فريق آرسنال للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
ولفت النجم صاحب الـ 23 عام إنتباه ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، نظراًللمستوى الذي يقدمه مع فالنسيا هذا الموسم.
وكان سولر جدد تعاقده مع فالنسيا حتى عام 2023، إلا أن النادي الإسباني، بحاجة للحصول على 36مليون جنيه إسترليني قبل 30 يونيو المقبل، للإلتزام بقواعد اللعب المالي الظيف، وهو ما يحاول آرسنال إستغلاله بالتعاقد مع اللاعب.
يذكر أن موعد فترة الإنتقالات الصيفية صار محل شك خاصة مع توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بكافة الدوريات في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يسعى للحصول على خدمات سولر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.