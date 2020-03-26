آرسنال يسعى للحصول على خدمات سولر

دخل كارلوس سولر لاعب خط وسط فالنسيا الإسباني، ضمن إهتمامات فريق آرسنال للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ولفت النجم صاحب الـ 23 عام إنتباه ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، نظراً

للمستوى الذي يقدمه مع فالنسيا هذا الموسم.

وكان سولر جدد تعاقده مع فالنسيا حتى عام 2023، إلا أن النادي الإسباني، بحاجة للحصول على 36

مليون جنيه إسترليني قبل 30 يونيو المقبل، للإلتزام بقواعد اللعب المالي الظيف، وهو ما يحاول آرسنال إستغلاله بالتعاقد مع اللاعب.

يذكر أن موعد فترة الإنتقالات الصيفية صار محل شك خاصة مع توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بكافة الدوريات في العالم.