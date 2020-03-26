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لفتة إنسانية من لاعبي ليدز يونايتد لمواجهة كورونا

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قدم لاعبو ليدز يونايتد الإنجليزي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، لفتة إنسانية رائعة بسبب الظروف التي تعيشها الأنشطة من توقف بسبب فيروس .

وقام اللاعبين والجهاز الفني بالموافقة على تأجيل الحصول على رواتبهم، لكي يتمكن موظفي النادي من إستلام اجورهم .

وكان النادي الإنجليزي أعلن أن عدم وجود

مباريات يكلف النادي خسائر كبيرة، ليقرر المدير النفي واللاعبين تأجيل الحصول على رواتبهم.

وأبدى فيكتور أورتا مدير كرة القدم في ليدز يونايتد من خلال بيان رسمي على مدة فخره بتصرفات لاعبي الفريق وموقفهم.

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