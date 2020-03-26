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الغموض يسيطر علي مصير لوكا مودريتش في ريال مدريد

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بات موقف الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم  فريق الإسباني من الإستمرار في صفوف الميرينجي في الموسم المقبل غامضاً الي حد كبير.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مودريتش ليس سعيداً بابتعاده عن التشكيل الأساسي لريال مدريد في بعض المباريات، وهو يعزز فرص رحيله عن الفريق بنهاية عقده بعد

انتهاء الموسم الجاري.

واشارت الصحيفة الإسبانية الي أن مودريتش قد يكون أول الراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأنه يمتلك عرضاً مغرياً من نادي انترميامي الامريكي والمملوك للنجم الانجليزي ديفيد بيكهام.

 

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