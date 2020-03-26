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مجدي عبدالغني يوجه نصيحة نارية لـ رمضان صبحي

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طالب مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، باستكمال رحلة احترافه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالغني فى تصريحات إعلامية: "أنصح رمضان صبحي باستكمال مشواره الإحترافي، وهو فعل ما عليه خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، وجاء

الموسم الماضي لمهمة محددة وهي حصد الدوري وهو ما تم بالفعل".
 
وأضاف: "النادي الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي نهائيا من هيديرسفيلد الإنجليزي بسبب المغالاة فى المطالب المادية".
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