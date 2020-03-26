مجدي عبدالغني يوجه نصيحة نارية لـ رمضان صبحي

طالب مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، باستكمال رحلة احترافه خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغني فى تصريحات إعلامية: "أنصح رمضان صبحي باستكمال مشواره الإحترافي، وهو فعل ما عليه خلال الفترة الماضية مع النادي الأهلي، وجاءالموسم الماضي لمهمة محددة وهي حصد الدوري وهو ما تم بالفعل".
وأضاف: "النادي الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي نهائيا من هيديرسفيلد الإنجليزي بسبب المغالاة فى المطالب المادية".
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