اشرف صبحي يوجه بتطوير معايير دعم الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مجموعة من قيادات الوزارة ومسئولى لجنة دعم الهيئات الشبابية والرياضية؛ لمناقشة ضوابط ومعايير الدعم السنوى الذى تقدمه الوزارة للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واستعرض اللقاء ما قدمته الوزارة خلال العام المالى 2019-2020 من دعم للاتحادات الرياضية حيث قامت الوزارة بتقديم الدعم لـ 48 اتحاداً بواقع 19 اتحاد غير أوليمبي و 29 اتحاد أوليمبي وكذا دعم الاتحادات العربية والافريقية ودعم البطولات الرياضية ورعاية الأبطال الرياضيين، وذلك بإجمالى مبلغ 192 مليون و674 ألف جنيه.

وفى ضوء إعداد أبطال مصر وتنفيذ خططهم التدريبية استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها فى طوكيو، فقد قامت الوزارة بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية فى هذا الشأن بإجمالى مبلغ 114 مليون جنيه، ويتم التنسيق خلال الآونة الراهنة مع اللجنة الأوليمبية المصرية لمتابعة عمل الاتحادات الرياضية وتعديل خططها المالية والفنية فى ضوء مستجدات تأجيل أولمبياد طوكيو مجابهةً لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الرياضيين، علاوة على تنسيق اللجنة الأوليمبية المصرية مع اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الدولية

بشأن متابعة التواريخ المتوقعة لاستئناف البطولات الدولية.

ووجه وزير الشباب والرياضة بتقييم محددات ومعايير دعم الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب ودراسة تطويرها بما يضمن توسيع قاعدة النشاط الرياضي، على أن يتم مناقشة مقترح تطوير تلك المحددات فى اجتماع أخر يُعقد الفترة المقبلة بعد مناقشة واستعراض كافة الرؤى والإضافات تمهيداً لاعتماد تلك المحددات وتطبيقها بدءاً من العام المالي القادم.

كما طالب الدكتور أشرف صبحي قيادات الوزارة بإعداد قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة والمدربين المتضرررين من أزمة فيروس كورونا نظير تعطل عملهم داخل مراكز الشباب والأندية خلال فترة مواجهة هذا الوباء، مشيراً أنه سيتم التنسيق مع وزير القوي العاملة فى هذا الإطار لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات.