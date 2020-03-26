مجدي عبدالغني: الزمالك حاول ضمي ولكنني رفضت

فجر مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، مفاجآة مدوية عن تلقيه عرض من نادي الزمالك لضمه خلال فترة تواجده مع القلعة الحمراء. القلعة الحمراء. وقال عبدالغني فى تصريحات إعلامية: "الزمالك حاول ضمي وقدم لى عرض ولكنني رفضته بسبب عشقي للنادي الأهلي".

وأضاف: "رزقي اتقطع من النادي الأهلي منذ عام 1988، وانا فتحت عيني على المارد الأحمر، ولم أستطيع الانتقال إلى الزمالك بسبب أهلاويتي". رفضته بسبب عشقي للنادي الأهلي".وأضاف: "رزقي اتقطع من النادي الأهلي منذ عام 1988، وانا فتحت عيني على المارد الأحمر، ولم أستطيع الانتقال إلى الزمالك بسبب أهلاويتي".

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