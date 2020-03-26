موعد استئناف تدريبات الإسماعيلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 أبريل. وكان من المقرر أن يستأنف الإسماعيلي تدريباته يوم 30 مارس الجاري وتم مد المدة بعد إعلان اتحاد الكرة استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى 15 أبريل القادم. اتحاد الكرة استمرار تعليق النشاط الرياضي حتى 15 أبريل القادم. وعاد الدراويش من المغرب دون لعب لقاء الإياب بسبب إنتشار فيروس المستجد حول دول العالم وتم تأجيل لقاء الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية لأجل غير مسمى. كورونا المستجد حول دول العالم وتم تأجيل لقاء الإسماعيلي والرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية لأجل غير مسمى. وكان الإسماعيلي أنهى لقاء الذهاب في الإسماعيلية بهدف دون رد سجلة التونسي فخر الدين من يوسف من ركلة جزاء.

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