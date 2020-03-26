نجم الزمالك السابق: أتعجب من موقف صالح جمعة في الأهلي

أبدى حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، تعجبه من موقف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي.

وقال إمام في تصريحات إذاعية "قصة صالح جمعة باتت غريبة، فالمدير الفني رينيه فايلر لا يريد استمراره في

الفريق، ولا يعتمد عليه على الإطلاق".

وواصل "وما يزيد الأمر غرابة هو أن الإدارة على الرغم من ذلك تتمسك بتواجده في الفريق، ولا ترغب في الإستغناء عنه

خاصة وأن سنه مازال صغير، واعتقد أن حسم المصير النهائي لصالح سيكون خلال الفترة المقبلة بالرحيل أو البقاء ضمن صفوف الفريق".

يذكر أن السويسري رينيه فايلر استبعد صالح جمعة تمامًا من حساباته، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة منذ تولي المدير الفني الإدارة الفنية للأهلي.