النصر السعودي يود تنشيط خط وسطه بنجم الجزائر “سفيان فيجولي”

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فتحت إدارة نادي النصر السعودي خطوط الاتصال مع وكيل أعمال صانع الألعاب الدولي الجزائري “سفيان فيجولي” تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويود النصر تنشيط خط وسطه بصانع ألعاب جديد لديه القدرة على الاختراق من العمق وتمرير الكرات العرضية مثل النجم المغربي “نور الدين أمرابط”.
وتتوفر متطلبات النصر في سفيان فيجولي صاحب الفرديات والقدرات الخاصة في المراوغة والمرور بمرونة في موقف “واحد ضد واحد”، فضلاً عن تمتعه بسرعة عالية على الرواق الأيمن.
وقال موقع الكرة الجزائرية DZfoot، اليوم الخميس، إن إدارة النصر السعودي في مفاوضات حقيقية مع جالطة سراي التركي من أجل ضم فيجولي خلال صيف 2020.
وينتهي عقد سفيان فيجولي مع جالطة سراي يوم 31 مايو 2022، بالتالي فإن قيمة انتقاله لن تكون أقل من عشرة ملايين يورو، كما أنه يقدم مستوى متميز في الدوري التركي منذ عامين ونصف.
وسجل صاحب ال30 عامًا ما مجموعه 20 هدفاً في 77 مباراة في الدوري التركي منذ انضمامه لجالطة سراي صيف 2017 من وست هام الإنجليزي.
وسبق لإدارة النصر التعامل مع جالطة سراي في صيف 2018 عندما قامت بضم المدافع البرازيلي “مايكون”.
وإذا ما تمت صفقة سفيان فيجولي، ستكون الصفقة الخامسة بالنسبة للنصر من الملاعب التركية في الفترة من 2010 لـ 2020.
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