هل ينتقم “عموري” للهلال ويهزم رئيس النصر السابق؟

يستعد النجم الإماراتي عمر عبد الرحمن “عموري” -لاعب نادي الهلال السعودي السابق- لمواجهة رئيس نادي النصر السعودي السابق “سعود آل سويلم” في مسابقة كروية افتراضية داعمة للجمعيات الخيرية.

وسيكون عموري الذي يلعب للجزيرة الإماراتي منذ بداية الموسم، مطالبًا أمام جمهور الهلال بتحقيق الفوز والانتقام من النصر في هذه المباراة، حيث خسر الهلال ديربي الرياض 1/2 في النصف الأول من موسم 2020/2019 على ملعب محيط الرعب.

ويُنظم هذه المسابقة “مساعد الدوسري”، لاعب الفيفا الدولي للألعاب الافتراضية “بلاي ستيشن”، وأطلق عليها اسمه بهاش تاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُوج مساعد الدوسري ببطولة العالم للبلاي ستيشن التي نظمتها شركة EA Sport عام 2018، وبعد 4 أشهر فقط استطاع التتويج بكأس العالم الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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وبدأت مسابقة مساعد الدوسري هذا الأسبوع، بهدف تشجيع الشعب السعودي على البقاء في المنزل خلال الفترة القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت قبل 48 ساعة فقط فرض حظر تجوال جزئي، ومَن يخرقه يتعرض لغرامة مالية وعقوبة الحبس.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية عقب تعادل الهلال مع ضمك في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، في أعقاب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا.

ولم تظهر حتى هذه اللحظة سوى حالة واحدة في كرة القدم السعودية كانت في نادي الإتفاق لأحد الإداريين.