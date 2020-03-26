سبب تافه قاد آرين روبن لرفض مانشستر يونايتد

كشف “ريو فرديناند” المدافع الإنجليزي السابق، عن سبب رفض “آريين روبن” الإنتقال إلى “مانشستر يونايتد” قبل ان ينضم لصالح “تشيلسي” في عام 2004.

وقال أسطورة دفاع اليونايتد، ان روبين رفض اتمام صفقة انتقاله إلى الفريق لأنه “لم يعجبه الرائحة” في ملعب التدريب.

وانتقل الجناح الهولندي الطائر وقتها إلى الغريم تشيلسي، وحصل على لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدوري مرتين تحت قيادة “جوزيه مورينيو”، بعد انضمامه للبلوز من “ايندهوفن” الهولندي مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

وسجل اللاعب السابق 19 هدفًا، وقدم 22 تمريرة حاسمة في 106 مباراة مع تشيلسي، قبل أن يغادر إلى “ريال مدريد” عام 2007.

وقال فرديناند في فيديو بث مباشر لـ Instagram: “يا له من لاعب. روبين كان رائعًا”.

وأضاف “بالفعل، آرين زار أولد ترافورد، وكارينجتون مع اقتراب الاتفاق مع مسؤولي اليونايتد، ولكن لم تعجبه رائحة ملعب التدريب، مما دفعه للتوقيع مع تشيلسي“.

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وأكمل، “كان يجب أن نوقع معه في مانشستر يونايتد، لم أصدق ذلك. عندما أتى إلينا وغادر بسبب الرائحة، كان سيكون اضافة رائعة بالنسبة لنا”.

وذكر فرديناند “عندما واجهت روبن، كنت أعلم أنه يروض الكرة دائمًا على قدمه اليسرى، ورغم ذلك كان يفعلها في كل مرة لم استطع التعامل معه”

واختتم “كان روبين يقول للمدافعين سوف آتي على يساري، ولن توقفني، وبالفعل لم يوقفه احد”.

كيف كانت ستسير الأمور الأمور لو انضم روبين إلى اليونايتد بدلاً من تشيلسي؟